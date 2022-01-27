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Covid-19 aşı şemaları ve aşı saatleri güncellendi

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Covid-19 aşı şemaları ve aşı saatleri güncellendi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatler konusunda bazı güncellemeler yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 5. doz aşı yaş sınırı 65’ten 50’ye  indirildi. 31 Ocak'tan itibaren 50 yaş ve üzerinde olup 4.doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler 5.doz aşılarını yaptırabilecek.

12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabilecekler. (İmmün yetmezliği, kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay, diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra)

10-11 yaş gurubu çocukların aşılamaları 8-11 yaş olarak genişletildi. Bu yaş gurubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek, Cengiz Topel ve Gazimağusa hastanelerinde haftanın beş günü devam etmekte. 31 Ocak'tan itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve Gazimağusa Devlet Hastanesinde cumartesi günleri 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları 08.00-14.00 saatleri arasına alındı.

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