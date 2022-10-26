Covid-19 aramızdan iki can daha aldı

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son bir hafta içinde iki kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre 19-10-2022 ile 25-10 -2022 tarihleri arasında ülkedeki Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4713
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 383
Kaybedilen Hasta: 2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.