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Covid-19 aramızdan iki can daha aldı

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Covid-19 aramızdan iki can daha aldı
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son bir hafta içinde iki kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre 19-10-2022 ile 25-10 -2022 tarihleri arasında ülkedeki Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4713 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 383  

Kaybedilen Hasta:  2
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