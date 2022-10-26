Covid-19 aramızdan iki can daha aldı

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son bir hafta içinde iki kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre 19-10-2022 ile 25-10 -2022 tarihleri arasında ülkedeki Covid-19 genel durumu şöyle;



Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4713



Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 383



Kaybedilen Hasta: 2