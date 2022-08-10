Covid-19 aramızdan iki can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 - 9 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 13.433 olup, 2 kişi vefat ederken, 1439 pozitif vakaya rastlandı.
( 3-9 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 13.433
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1439
Kaybedilen Hasta: 2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.