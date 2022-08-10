Covid-19 aramızdan iki can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 - 9 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 13.433 olup, 2 kişi vefat ederken, 1439 pozitif vakaya rastlandı.



( 3-9 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 13.433

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1439

Kaybedilen Hasta: 2