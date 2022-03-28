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Covid-19 aramızdan iki can daha aldı

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Covid-19 aramızdan iki can daha aldı
KKTC'de bugün Covid-19 kaynaklı bugün 2 ölüm daha yaşandı.
Gazetemizin elde ettiği bilgileye göre,Covid-19 nedeniyle Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 106 yaşındaki Havva Suman ve 76 yaşındaki Şener Işıksan bugün sabaha karşı hayatlarını kaybettiler.
KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218’e yükseldi.
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