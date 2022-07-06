Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ülkemizde uzun bir aradan sonra Covid-19 bir can daha aldı.

Sağlık bakanlığı verilerine göre 29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlandı.



(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251

Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306

Toplam Vaka Sayısı: 100.258

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239