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Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

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Covid-19 aramızdan bir can daha aldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ülkemizde uzun bir aradan sonra Covid-19 bir can daha aldı.
Sağlık bakanlığı verilerine göre 29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlandı. 

(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle; 
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869  
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251             
Kaybedilen Hasta: 1 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306              
Toplam Vaka Sayısı: 100.258                           
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357                                        
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239           
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