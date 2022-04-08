Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etti, 433 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 212 kişisi Lefkoşa, 98 kişisi Girne, 81 kişisi Gazimağusa, 21 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247

Toplam Vaka Sayısı: 89.788

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 516