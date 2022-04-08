Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etti, 433 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 212 kişisi Lefkoşa, 98 kişisi Girne, 81 kişisi Gazimağusa, 21 kişisi Güzelyurt, 17 kişisi İskele, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247
Toplam Vaka Sayısı: 89.788
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 516
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