Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını KKTC'de can almaya devam ediyor.
Bir süreden beridir Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki Mustafa Paşa yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükselmiş oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.