Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını KKTC'de can almaya devam ediyor.

Bir süreden beridir Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki Mustafa Paşa yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.

KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükselmiş oldu.

