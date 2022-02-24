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Covid-19 aramızdan bir can daha aldı

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Covid-19 aramızdan bir can daha aldı
Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 salgını KKTC'de can almaya devam ediyor.
Bir süreden beridir Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki Mustafa Paşa yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükselmiş oldu.
 
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