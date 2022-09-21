Covid-19'a bir kurban daha

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi kapsamında 14-09-2022- 20-09-2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6302 olup, 270 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
14-09- 2022- 20-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6302
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 270
Kaybedilen Hasta: 1
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