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Covid-19'a bir kurban daha

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Covid-19'a bir kurban daha
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi kapsamında 14-09-2022- 20-09-2022  tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6302 olup, 270 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. 

14-09- 2022- 20-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6302  

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 270 

Kaybedilen Hasta:  1
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