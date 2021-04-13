banner583
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
12 0
70 0
 
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
13 0
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
53 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
51 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
49 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
550 0
banner529
banner570

Covid-19'a bir can daha

banner476

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor.

Covid-19'a bir can daha
banner630
Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında (erkek) K.S hayatını kaybetmiştir.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Bu vaka ile bilrikte ülkemizde Covid-19'dan kaybettiğimiz hasta sayısı 28'e ulaştı.

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.



 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.