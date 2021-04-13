Covid-19'a bir can daha

Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor.

Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında (erkek) K.S hayatını kaybetmiştir.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı.



Bu vaka ile bilrikte ülkemizde Covid-19'dan kaybettiğimiz hasta sayısı 28'e ulaştı.



Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.







