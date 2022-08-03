Covid-19 3 can daha aramızdan aldı

KKTC’de bu hafta 3 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam 15 bin 447 testle bin 950 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz- 2 Ağustos tarih aralığını kapsayan Covid-19 raporunu şu şekilde paylaştı:
“Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15447
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1950
Kaybedilen Hasta: 3”
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