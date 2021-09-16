Çocuklarda Corona Aşısı: Hangi Ülkelerde Uygulanıyor, Risk Teşkil Ediyor Mu?

Corona virüsü salgınını önleme amacıyla tüm dünyada aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Aşılama çalışmaları kişinin kronik hastalıkları, yaşı gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapılıyor. Bu kapsamda ise bazı kişilerin ikinci ve üçüncü doz aşılarını da yaptırmaları gerekiyor. Çocuklara yönelik bilimsel çalışma sonuçları arttıkça aşılama grupları genişliyor. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda aşı takvimi bu kapsamda yeniden şekillendi. Yüz yüze eğitim öncesinde ise aşıda yaş sınırı 12’e düşürüldü. ABD, Danimarka, Kanada, Fransa ve İsrail de çocuklara corona virüs aşısını onaylayan ülkeler arasında. peki corona virüsü aşısı çocuklar için risk teşkil ediyor mu?

Türkiye, çocuklarda corona aşısının yaş sınırını 12 yaş ve üzere olarak güncelledi. Dünyada da birçok farklı ülkede 12 yaşından itibaren çocuklar aşı olabiliyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ise kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

AB’de BioNTech/Pfizer ve Moderna aşıları, halihazırda 12 ila 17 yaş arası çocuk ve gençler için onaylanmış durumda

Moderna, söz konusu yaş grubundaki deneklerle yapılan klinik çalışmada, aşısının yüzde 100 etkinlik gösterdiğini ve iyi tolere edildiğini açıkladı.

Çocukların aşılanması gerekli mi? Uzmanlar ne diyor?

Pek çok ülkede, çocuk ve ergenleri COVID-19’a karşı aşılamanın ne kadar yararlı ve gerekli olduğuna dair uzmanlar farklı görüşte. Örneğin Almanya’da Aşı Komisyonu, temkinli tutumunu yeniden teyit etti ve bu konudaki veri eksikliğine işaret etti.

Örneğin; çocukların, sadece yetişkinlere aşı yapılarak COVID-19’dan korunabileceği varsayımı yanlış. İstatistiksel olarak, dünya nüfusundaki çocuk ve ergenlerin oranı, sürü bağışıklığı hesabı dışında bırakılamayacak kadar yüksektir. Bundan bir yıl önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sürü bağışıklığının oluşabilmesi için toplumun yüzde 60 ila 70’lik bölümünün aşılanmasının yeterli olduğunu düşünüyordu. Ancak pandemi sürecinde, birçok uzman bu oranın yüzde 85’lere ulaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Çocuklarda corona aşısı hangi ülkelerde uygulanıyor?

ABD, Kanada, Hindistan, Çin ve çok sayıda Avrupa ülkesinde çocuklar aşılanıyor. Aşı yöntemleri ve kriterleri ise farklılık gösteriyor.

Danimarka

Danimarka’da 12-15 yaş arasındaki çocukların büyük çoğunluğuna tek doz aşı yapıldı.

İspanya

İspanya’da 12-19 yaş arasındakiçocukların büyük çoğunluğuna tek doz aşı yapıldı.

Fransa

Fransa’da 12-17 yaşındakilerin yüzde 66’sına tek doz aşı yapıldı. Yüzde 52’sine ise iki doz birden yapıldı. Ekim ayı itibarıyla ülkede kullanılan sağlık pasaportu 18 yaş altına doğru genişletildi. Bu uygulamaya göre, çocuklar da sinemaya, müzeye, restorana ve iç mekandaki alışveriş merkezlerine girmek için aşılı olduklarını ya da negatif Covid testi sonuçlarını göstermek zorunda.

Almanya

Haziran ayında Almanya’da hükümetin bilimsel danışmanları, aşının sadece 12-15 yaş arasında kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yapılmasını tavsiye etmişti. Ağustos’ta ise Delta varyantının yayılmasıyla aşı, 12 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletildi.

Türkiye

Türkiye’de ise 18 Ağustos’tan bu yana Covid aşısı 15 yaş üstüne yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.

İsveç ve Norveç

İsveç’te 12-15 yaş arasındaki çocuklar yalnızca akciğer rahatsızlığı, ağır astım ya da başka bir yüksek riskli sağlık durumları mevcutsa aşı olabiliyor. AB üyesi olmayan Norveç ise Covid aşısını 12-15 yaş arasına yapmaya başladı ancak henüz tek doz yapılıyor.

ABD

Mayıs ayında ABD ve Kanada’daki düzenleyici kurumlar Pfizer aşısının 12 yaş ve üstüne yapılmasını onayladı. ABD’deki aşı merkezlerinde üç hafta arayla iki doz aşı yapılmaya başlandı. Temmuz sonunda ABD’deki 12-17 yaş aralığındaki çocukların yüzde 42’sine ilk doz, yüzde 32’sine ikinci doz Pfizer ya da Moderna aşısı yapılmıştı.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid nedeniyle hastaneye başvuran çocukların sayısının, düşük aşılama oranlarına sahip eyaletlerde 3,4-3,7 kat daha fazla olduğunu bildirdi. Bir grup okulda ise yöneticiler, derslere girmek için aşının 12 yaş üstüne zorunlu tutulması yönünde karar aldı. Bazı veliler bu karara itiraz ediyor.

Çin

Haziran ayında Çin’de 3 yaş ile 17 yaş aralığındaki çocuklara Sinovac aşısı yapılmaya başlandı. Çin, bu yaştaki çocuklara aşıyı onaylayan ilk ülke olmuştu. 1,4 milyar nüfuslu ülkede yüzde 80’in yıl sonuna kadar aşılanması hedefi, 18 yaş altını aşılamadan imkansız görünüyor.

Hindistan

Hindistan genç nüfusun en kalabalık olduğu ülkeler arasında başı çekiyor. Serolojik anketlere göre salgının başından bu yana çocukların yüzde 60’ı Covid’e yakalandı ve muhtemelen bu nedenle bir miktar bağışıklık geliştirdi.

Ağustos ayında ülkenin sağlık otoriteleri yerel Zydus Cadila firmasına ait yeni aşının 12 yaş ve üzerinde kullanımı için onay verdi. Aşı üç doz halinde yapılıyor. Hindistan hükümeti 12-17 yaş arasında kronik rahatsızlıkları bulunan çocukların Ekim ayında aşılanmaya başlanacağını duyurdu. Ancak öncelik yetişkinlerin aşılanmasına verilecek.