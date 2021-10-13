Çin Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek

İKİ YILLIK BEKLEME SÜRESİ YAKINDA DOLUYOR

Numuneler şu anda Wuhan Kan Merkezi'nde tutuluyor. Çinli yetkililer, corona virüsün kökenlerine ilişkin herhangi bir davada kanıt olarak ihtiyaç duyulması durumunda kan bankası örneklerinin iki yıl boyunca saklandığını açıklamıştı. Bu iki yıllık bekleme süresi, çoğu uzmanın corona virüsün ilk kez insanları enfekte etmiş olabileceğini düşündüğü 2019'un Ekim ve Kasım ayları için yakında sona erecek.