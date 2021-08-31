Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Serdinç Maypa, “Hastanede bebekleri, çocukları, yaşlıları, çığlıkları duysanız hastalıktan kaçmak için her şeyi yaparsınız” dedi



19 Ağustos’ta koronavirüse yakalanan ve tedavisine Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde devam eden Serdinç Maypa, sıkıntılı süreci geride bıraktığını, filmlerinin temiz çıktığını ve değerlerinin yükselmeye başladığını müjdeledi. Aşı olmayanlara çağrıda bulunan Maypa, “hastanede bebekleri, çocukları, yaşlıları, çığlıkları duysanız inanın hastalıktan kaçmak için her şeyi yaparsınız” dedi.

Kendisinin de uzun bir süre aşı olup olmamak arasında kaldığını en son BioNTech aşısı olmaya karar verdiğini ancak Rum tarafında ilk doz aşısını olmasının ardından koronavirüse yakalandığı için aşının koruyucu etkisinin yayılmadığını belirtti.

Aşı çağrısında bulunan Maypa, “Bu aşıların çocukluk döneminde olduğumuz aşılardan hiçbir farkı yok” ifadelerine yer verirken hastanede yüksek oranda aşısızların tedavi gördüğüne de dikkat çekerek ‘Şiddetle aşı olun’ yorumunda bulundu.

Evde durumu ağırlaştığı için hastaneye gelen Maypa, hastanede boş yatak olmadığı için 4 saat bekletildiğini, bu sürede otelde başka bir pozitif hastayla aynı oda da bulunduklarının altını çizdi ve her geçen gün artan vakaların önüne geçilmezse durumun daha kötü olacağına şu sözlerle işaret etti, “Burada kahraman hemşirelerimiz çok büyük emek veriyorlar. Zaman zaman onların da sinirleri geriliyor, birbirimizi motive ediyoruz. Hastane iki katı kapasiteye gelirse zaten yorgun olan sağlık personeli yeterli verimi sağlayamayacak. Yorgun, uykusuzlar. Daha 24 saatleri bitmeden yeniden 24 saatlik nöbete geliyorlar. Hastalık artarsa bu insanların da gücü kalmayacak” dedi.

Bakanlar Kurulu kararı ile PCR ve antijen testlerinin ücretli olmasına öfke belirten Maypa, “Her yer gizli vaka olacak. İnsanlar ekmek paralarından olmamak için pozitif olduklarından şüphelenerek işlerine gidecekler. Hastalık matematik işiymiş gibi karar veremezsiniz” ifadelerini kullandı.

