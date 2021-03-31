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Cezaevi'nde bir gardiyan daha pozitif çıktı

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Cezaevi'nde bir gardiyanın testi pozitif çıktı, beş gardiyan karantinaya alındı

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Cezaevi'nde bir gardiyan daha pozitif çıktı
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Merkezi Cezaevi'nde bir gardiyanın covid19 test sonucu pozitif çıktı. Söz konusu gardiyan ile temaslı olan 5 gardiyan karantinaya alındı.
Yaklaşık 10 gün önce biri evinde temaslı beklerken pozitife dönen iki gardiyanın ardından önceki gün sabah mesaisine giden ve rahatsızlanarak hastaneye giden bir gardiyanın koronavirüs testi yaptırması üzerine testi pozitif çıktı.
Önceki sabah mesaisini yapmak üzere cezaevine giden gardiyan rahatsızlanması sonucu öğlen hastaneye gitti. Hastanede koronavirüs testi yapılan gardiyanın test sonucu akşamüzeri açıklandı ardından mesai arkadaşları da karantina altına alındı. Personelden 5 kişi temaslı takibe alındı.
Koronavirüse yakalanan gardiyanın koridorda nöbet tuttuğu, mahkumlarla temasa geçmediği iddia edildi. Öte yandan 175 kişi kapasiteli Merkezi Cezaevi’nde bulunan 600 mahkum ve tutukluya henüz test yapılmadı.
Merkezi Cezaevi'nde tedbir amaçlı tüm vardiya eve gönderilirken diğer vardiya göreve çağırıldı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Merkezi Cezaevi’nde düzenli olarak dekontaminasyon çalışması yaptı.
 
 
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