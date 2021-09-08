Cenaze bağışla gömülebildi

7 yıl önce Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelen ve o günden beri kaçak bir şekilde yaşam sürdüren Demiteria Birquit’in yıllardır yakalanma korkusuyla geçen yaşamı Pandemi Hastanesi’nde son buldu

Pandemi Hastanesi’nde yaklaşık bir ay tedavi gördükten sonra 4 Eylül Cumartesi günü hayata gözlerini yuman Filipinli 42 yaşındaki Demiteria Birquit, dün Girne’deki İngiliz Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazesi, KKTC’de yaşayan Filipinli topluluk tarafından düzenlenen törenle kaldırılan talihsiz kadın, arkadaşları olmasıydı devlet tarafından kimsesiz bir şekilde toprağa verilecekti. Aralarında para toplayarak 2 bin 200 TL hastane masrafı, 2 bin 700 TL de cenaze masraflarını karşılayan arkadaşları, hastaneden para alınmasını anlamadıklarını ifade ettiler. “Hastane masraflarını ödemeseydik, bedenini ilaçlayıp bir yere gömeceklerdi” diyen Demiteria’nın arkadaşları, buna gönüllerinin razı olmadığını belirttiler. Kimi yabancılar da bu durumun kendi başlarına gelmesi durumunda cenazelerinin kimsesiz bir şekilde gömülme olasılığından endişeli olduklarını bildirdiler.Yaklaşık 7 yıl önce Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelen ve o günden beri kaçak bir şekilde yaşamı sürdüren Demiteria Birquit’in yıllardır yakalanma korkusuyla geçen yaşamı Pandemi Hastanesi’nde son buldu.Demiteria’nın tek doz Sinovac aşısı olduğunu söyleyen arkadaşları, hastaneye yattıktan sonra kendisinden 2 kere haber aldıklarını, onun dışında kendisine ulaşamadıklarını söylediler. Ancak Demiteria o dönem durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteydi. Demiteria’nın gözü yaşlı erkek arkadaşı da üç yıldır birlikte olduğu kadının, kendisine bir kere kısa bir video gönderdiğini, onun dışında bir aydır kendisinden haber alamadığını, sadece ölüm haberi ile yüzleştiğini anlattı.Hastaneden cenazeyi almak istediklerinde de kendilerinden 2 bin 200 TL istendiğini anlatan bir arkadaşı, “Eğer ödemeseydik, ilaçlayıp bir yere gömeceklerdi. Buna razı olmadık” dedi. Cenazeye de 2 bin 700 TL ödeyen Filipinli topluluk, KKTC’de öldüklerinde bedenlerine ne olacağının kendilerinde endişe ve kaygı yarattığını söylediler.