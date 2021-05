Çarpıcı corona anketi: Tedirginlik devam ediyor

ABD’li kamuoyu araştırma şirketi Edelman’ın temel kurumlara duyulan güvenle ilgili yirmi yıldır binlerce kişiyle yaptığı Edelman Trust Barometer adlı anketinin güncel sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 65’i kendilerinin “hâlâ pandemi zihniyetinde” olduğunu ifade etti.

Rapora göre, katılımcıların yalnızca yüzde 16’sı uçakla yolculuk ederken, yüzde 23’ü otellerde kalırken ve yüzde 28’i restoranların içinde yemek yerken kendini güvende hissediyor. Corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş kişiler arasında bu istatistikler çok az bir artış gösteriyor.

Anketin açıklama kısmında, “Aşılar, normal hayata dönmeye hazır olma konusunda yalnızca ortalama yüzde 5’lik bir artışa yol açtı. Her 10 katılımcıdan yaklaşık 7’si yeni salgının her an olabileceği konusunda endişeli” diye belirtildi.

“KRİZ İYİ YÖNETİLMEDİ”

Reuters’ta yer alan habere göre, 30 Nisan ile 11 Mayıs arasında yapılan ankete 14 ülkeden (Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD) toplamda 16 bin 800 kişi katıldı.

Anket sonuçları, pandemi sırasında talebin bastırılması nedeniyle gelecek aylarda dünyanın büyük ekonomilerinin güçlü toparlanma yaşayacağı konusunda bazı yetkililerin ortaya attığı teorilere dair kuşkuları artırabilir.

Ankete göre ayrıca, dünyadaki büyük ekonomiye sahip ülkelerin vatandaşları hükümetlerinin pandemi krizini iyi yönetemediğine inanıyor. Yalnızca Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’daki katılımcılar pandemi krizinin yönetilmesi konusunda hükümetlerinin yaptıklarını onayladıklarını belirttiler.

“UZUN SÜRELİ TOPLUMSAL SORUNLAR YARATACAK”

Dünyadaki günlük en fazla corona virüsü vakasına sahip ülke olan Hindistan’daki katılımcıların güven oranı yüzde 77 olarak ölçüldü. Ancak Ocak 2021’de yapılan ankete göre Hindistan’daki güven oranı yüzde 2 puan geriledi.

Diğer bazı anketler de, pandemiyle olan mücadele sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin onaylanma oranının rekor dip seviyelere indiğini gösterdi.

Edelman anketine göre ayrıca birçok insan pandeminin uzun süreli toplumsal sorunlar yaratacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 55’i pandemiden dolayı daha fazla akli sorunun ortaya çıkacağına inanırken, benzer bir orandaki katılımcılar da, diğer bir sorunun kalıcı işsizlik olacağına inanıyor.