Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Kararlar şöyle:

Ülkeye girişlerde Güvende Kal Uygulaması aranmayacak. Yurtdışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat oncesi pcr veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

3.Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde uygulanan kuralların kaldırılarak kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmalarına karar verilmiştir.

ADAPASS SORGULAMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

Kapalı alan eğlence merkezleri (bar,club vb), casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, spa merkezleri, dövme salonları, gece klüpleri, restaurantlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine girişte aşısız kişilerin son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde adapass sorgulaması devam edecektir.

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid -19 okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile de okula dönebilecek.