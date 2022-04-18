banner762
banner815
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
152 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
16 0
 
74 0
Efsane’nin Boğaz keyfi
Efsane’nin Boğaz keyfi
50 0
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
99 0
Huracan'ın evrimi devam ediyor
Huracan'ın evrimi devam ediyor
23 0
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
25 0
banner797
banner794

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı

banner476

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı. 

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Kararlar şöyle:

Ülkeye girişlerde Güvende Kal Uygulaması aranmayacak. Yurtdışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat oncesi pcr veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

3.Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde uygulanan kuralların kaldırılarak kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmalarına karar verilmiştir.

ADAPASS SORGULAMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

Kapalı alan eğlence merkezleri (bar,club vb), casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, spa merkezleri, dövme salonları, gece klüpleri, restaurantlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine girişte aşısız kişilerin son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde adapass sorgulaması devam edecektir.

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid -19 okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile de okula dönebilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.