Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tedbirleri artırıyor

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararları açıkladı.

Turizmle ilgili bir dizi karar alan komite, bileklik takılarak yapılan kapalı turizmin 10 Ağustos’tan itibaren sona ermesine karar verdi.

Nişan, nikah, düğün, sünnet töreni gibi etkinlikler kapalı alanda yapılamayacak; gelin, damat ve birinci derece yakınları düğünden önceki son 72 saat içinde PCR testi yapmak zorunda olacak.

Birçok mekana girişte, aşısız kişilerden son 72 saat içinde yapılmış ve negatif sonuçlanmış PCR veya antijen testi talep edilecek.

Komitenin açıkladığı haftalık Covid-19 veri tablosuna göre, 13 Temmuz ile 20 Temmuz arasındaki sürede vaka sayısı yüzde 3,44, yerel vaka sayısı yüzde 2,88, karantinada pozitifleşenler yüzde 7,69, yurt dışı vaka sayısı yüzde 10 arttı.

Kovid-19 hastaları arasında yoğun bakımda tedavi görenler yüzde 100, aktif vaka sayısı yüzde 17,95 artarken, testlerdeki pozitiflik oranı da yüzde 1,45 oldu.

Hem kapalı hem de açık mekanlarda maske ve bir buçuk metre mesafe kuralı devam edecek.

Üst Komite kararlarına göre, ülke renkleri güncellendi ve 2 Ağustos’tan itibaren bu renk kodları uygulanacak.

Buna göre, kategorilere göre ülkelerle ilgili kurallar şöyle:

“Koyu kırmızı: Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır. KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı: aşılı veya hastalığı geçirmiş; Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu. 5 Gün Karantina. Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 29.07.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

AŞISIZ; Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. 7 Gün karantina.

Turuncu: aşılı veya hastalığı geçirmiş; Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş

Aşısız; Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. 5 Gün karantina.

Yeşil: aşılı veya hastalığı geçirmiş; Kısıtlama yok.

Aşısız: Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Gri: Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.”

AŞILI KİŞİ

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarındaki genel kurallara göre, aşılı kişiler şöyle tanımlanıyor:

“Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar (02.08.2021).

SINOVAC: 2 DOZ, BIONTECH: 2 DOZ, SINOPHARM: 2 DOZ, COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOVAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ, COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ, SPUTNIK V: 2 DOZ, MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz RAPEL aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.”

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Kararlara göre ada içi geçişlerle ilgili düzenleme şöyle:

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok (14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

Seviye 2: 7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

TURİZM

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre 10 Ağustos’tan itibaren charter seferlerle el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulaması iptal edildi. Chater seferlerle gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecek.

Bu seferler ile ülkeye gelecek kişiler tarifeli seferler de olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebilecekler.

İkamet adresi gösteremeyen kişiler ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacak.

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacak. Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görüldü. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek. Yerel turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamayacak ve karantina oteli olarak kullanılamayacak.,

CASINOLARA GİRİŞLERDE AŞI ZORUNLULUĞU

2 Ağustos’tan itibaren casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması şartı getirildi. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecek. (Kapalı otel turizmine 10 Ağustos’a kadar devam edecek otellerde bu kural 11 ağustostan itibaren geçerli olacak). Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek.

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edecek. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak. Marinalar açık olacak.

7 GÜNDE BİR TEST YAPMASI GEREKEN SEKTÖRLER

Ülkede faaliyet gösteren sektörlerde çalışan kişilerin 7 günde bir yapması gereken rutin testler şöyle:

SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER ( AŞILI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN 7 GÜNDE BİR)

PCR ANTİJEN OTEL OKULLAR CASİNO ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ MÜZİSYEN MARKET / MAĞAZA VE TEDARİKÇİLER BAR / CLUB BERBER / KUAFÖR SİNEMA SALONLARI RESTAURANT TAKIM SPORLARI CAFE YÜZME SPORLARI MEYHANE KAPALI SPOR SALONLARI PASTANE KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARI KAHVEHANE / KIRAATHANE EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ BANKALAR GECE KLÜPLERİ KAMU ÇALIŞANLARI OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNELERİ İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMAN ÜRETİM / FABRİKA TOPLU TAŞIMACILIK İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER İNTERNET CAFE BET OFİSLER

6 yaş üzeri öğrenciler 14 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Alınan bir başka karar uyarınca bar ve clubların kapalı alanları kullanılmayacak. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecek. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekiyor. 30 Temmuz’dan itibaren aşısız müşteriler kabul edilmeyecek. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması ve her 7 günde bir PCR testlerini yinelemeleri zorunlu.

Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacak.

Kararlara göre gece kulüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecek. Kabul edilen müşterilerin aşılı olması zorunlu. 30 Temmuz’dan itibaren aşısız müşteriler kabul edilmeyecek. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması ve her 7 günde bir PCR testlerini yinelemeleri de zorunlu.

Komiteni sanatla ilgili kararı şöyle:

“Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunludur. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir .Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler yapılacaktır.

Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak bu alanların büyüklüğü ne olursa olsun en fazla 200 kişi alınacaktır. Kapalı alanları kullanılmayacaktır. Kabul edilen seyirci ve sahne alan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Açık alanlarda, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile halk dansları çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür.

Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme olmayacaktır. Kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.”

Sporla ilgili kurallar ise şöyle:

“Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

Kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili müsabakaların yapılması uygun görülmüştür. Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Antrenmanlara katılacak sporcu ve teknik ekip 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Yüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının antrenmanlarının mümkünse açık alanlarda veya iyi havalandırılmış ortamlarda yapılması uygun görülmüştür. Belirtilen spor dallarının müsabakaları açık alanda yapılabilecektir. Gelecek olan seyircilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Sporcular ise her 3 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullandırılacak şekilde seyirci alınacaktır. Gelecek olan seyircilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verebileceklerdir. Salona kabul edilen kişilerin aşılı olması halinde yedi günde bir, aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev yapan kişiler maske takacak, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Gençlik kamplarının yarı kapasite ile, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yapılması uygun görülmüştür. Gençlik kamplarına gidecek olan ve görevli olan kişiler son 72 saatlik antjen veya PCR testini ibraz etmek zorundadır.

EĞLENCE/ORGANİZASYON

Hazırlanacak taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir.

Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacaktır.

Gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

Tören ve partilerlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.

-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olusun 200 kişiden fazla kişi alınmayacaktır.

-Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Düğünlerde taahütnamede belirtildiği gibi sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

-Hazırlanacak olan taahütneme imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Lunapark, tombala v.b. etkinliklerin alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Etkinliğe katılacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının, hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalaması ve çalışanların her 7 günde bir PCR testi yapması koşuluyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.”

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplu ibadetlerde kapalı alanların üçte biri kullanılabilecek ve aşısız kişilerden ibadethaneye girerken 72 saat içinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacak.

GİRİŞLERDE PCR/ANTİJEN TESTİ İSTENECEK AKTİVİTELER

Kararlara göre, şu yerlere girecek aşısız kişilerin 72 saatlik negatif PCR veya antijen testi sunması koşulu getirildi:

“Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişiler

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarına girecek müşteriler

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanlarına girecek müşteriler

İnternet kafelerine girecek müşteriler

Bet ofislerine girecek müşteriler

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterilerinin izleyicileri

Sinema salonlarına girecek izleyiciler

Kapalı spor salonlarını izleyecek kişiler

Kapalı yüzme havuzlarında müsabaka izleyecek kişiler

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakalarını izleyecek kişiler

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) müşterileri

Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinliklerine katılacak kişiler

Kapalı alanda toplu ibadethanelere katılacak kişiler”

Bu sektörlere girişlerde kişilerden aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi talep edecek. Aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmayacak.

Gece klüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecek.