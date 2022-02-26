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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceğini açıkladı. Ada içi geçişlerle ilgili kararın ise 2 Mart'ta yapılacak toplantı sonrası açıklanacağı belirtildi.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları duyuran bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

1 Mart 2022 tarihinden itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyecektir. 

Tam aşılı kişiler çift doz, Johnson için tek doz aşı üzerinden 14 gün geçmiş kişileri kapsamaktadır; ancak ikinci dozdan 270 günden fazla geçmiş ise hatırlatma dozu aranır. Aşısız veya eksik aşılı  kişiler ise seyahatten 72 saat once PCR veya 24 saat önce antijen yapmak koşuluyla ülkeye girebilecekler ancak girişten 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecektir. 

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı 2 Mart' ta yapılacak olan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacaktır . 

1 Mart' tan itibaren okul/özel eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacaklardır. 

Aşısız veya eksik aşılı olanlar  ise antijen testlerini 72 saatte bir yapmaya devam edeceklerdir. 

Kapalı Alanların kullanilabilir alanı % 75 e çıkarılmıştır. Kapalı alanlarda maske kullanımı zorunludur. 

Okulların pozitif ve temas takibi değiştirilmiştir. Detayları kararların içerisinde yer almaktadır. 

Aşı programı 5 yastan itibaren devam etmektedir. Kişilerin aşı programlarını tamamlamaları gerekmektedir."

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