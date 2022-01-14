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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden yeni kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı.

Yeni kurallara göre; ‘koyu kırmızı’ kodundaki ülkelerden gelen kişiler için daha önce 14 gün olarak belirlenen karantina süresi 10 güne düşürüldü.

COVID-19 pozitif kişi ile temas eden kişilerden daha önceki kurul kararında eksik aşılı veya aşısız olmaları halinde 7 günlük izole sürecinin ardından PCR testi istenirken, yeni uygulamaya göre bu kişilerden antijen testi istenecek.

Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek. Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptıracak. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek.

Her iki durumda da kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testlerini yaptırabilecek. Pozitif olmaları halinde pozitif hasta takip süreçleri başlayacak.
 

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