Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden önemli kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.

Buna göre temaslı kişilerle ilgili kararlarda yapılan değişiklikle, eksik aşılı veya aşısız kişiler de maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracaklar.

Komite ayrıca, okulların pozitif vaka ve temas protokolünde de bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler 5’inci gün antijen testlerini yaptıracak. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek.

Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 3’üncü, 5’inci ve 7’nci gün antijen testlerini yaptıracak.

Kişilerin temas durumlarında belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptıracak.

AİLEDE COVİD-19 POZİTİF OLMA DURUMUNDA ÇOCUĞUN OKULA DEVAMI

Ailede Covid-19 pozitif olma durumunda çocuğun okula devamına ilişkin alınan yeni kararlara göre, aynı evde yaşayan Covid-19 pozitif bireyin aşısız olup olmadığına (tam aşılı ya da aşısız) bakılmaksızın çocuğun tam aşılı olması durumunda veya çocuğun aşısız, aynı evde yaşayan Covid-19 pozitif bireyin tam aşılı olması halinde çocuk okula devam edecek.

Ancak çocuğun ve aynı evde yaşayan Covid-19 pozitif bireyin her ikisinin de aşısız olmaları durumunda çocuk okula devam etmeyecek.

MARKET VE AÇIK ALAN SPORLARINDA ARTIK ADAPASS SORGULANMAYACAK

Ayrıca yeni alınan kararlar uyarınca, market ve açık alan sporlarında artık AdaPass sorgulanmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu haftaki kararlarında, “Daha önce kategori 1 listesinde bulunan market ve açık alan sporlarında Adapass sorgulanmayacağı kararının yer aldığı”, diğer mekan, sektör, aktivite, etkinliklere girişte Adapass sistemi üzerinden kontrol edilecek aşı ve PCR kriterleri tablosundaki kararların aynen devam edeceği de belirtildi.