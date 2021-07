Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden önemli kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar güncellendi. Üst Komite'nin belirlediği işletmelere girişlerde test zorunluluğu getirildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı. Üst Komite tarafından belirtilen sektörlerin kapalı ve açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen testi; aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi yönünde karar alındı.

Girişlerde PCR/antijen testi isteyen sektörler şöyle açıklandı:

Otel/Casino

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları

Bar ve Clublar

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları

İnternet kafeler

Bet ofisler

Gece Klübleri

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri

Sinema salonları

Kapalı ve açık spor salonları

Yüzme havuzları

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları

Açık alanlarda yapılacak müsabakalar

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)

Lunapark, tombala vb. etkinlikler

İbadethaneler

İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar...



SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI(07.07.2021) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 29.06.2021 06.07.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 248 439 77,02% Yerel vaka sayısı 205 353 72,20% Karantinada pozitifleşen 37 66 78,38% Yurtdışı vaka 6 20 233,33% 100.000 de vaka sayısı 64,92 114,92 77,02% 100.000 de yerel vaka sayısı 53,55 92,21 72,19% Test sayısı 62.210 65.077 4,61% Test pozitiflik oranı 0,40% 0,67% 67,50% Hastanede tedavi gören 27 50 85,19% Yoğun bakımda tedavi gören 0,01 3 29900,00% Yoğun bakım oranı 0,00% 0,50% 49900,00% Aktif vaka sayısı 343 599 74,64% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 29.06.2021 06.07.2021 Değişim KKTC GENELİ 9,3 16,4 76,34% LEFKOŞA 10,0 15,8 58,00% GAZİMAĞUSA 5,6 9,9 76,79% GİRNE 14,3 27,9 95,10% İSKELE 3,0 2,0 -33,33% GÜZELYURT 3,0 12,5 316,67% LEFKE 10,1 1,0 -90,10%

KAPALI MEKANLARDA KURALLAR;

Tüm kapalı alanlada maske ve mesafe(1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

AÇIK MEKANLARDA KURALLAR; Tüm açık alanlada maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.



KARARLAR

A) ÜLKE RENKLERİ Ülkeye ada dışı giriş kriterleriaşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafındanyayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

KOYU KIRMIZI (DARK RED) KIRMIZI (RED) TURUNCU (ORANGE) YEŞİL (GREEN) GRİ (GREY) Argentina Honduras Andorra Albania Lebanon Australia Afghanistan Libya Aruba India Bahrain Austria Liechtenstein Finland Algeria Macao SAR Bahamas Jamaica Egypt Azerbaijan Lithuania Germany Angola Maldives Bangladesh Kenya Georgia Belarus Luxembourg Greenland Anguilla Mali Barbados Madagascar Iran Belgium Mauritius Hungary Antigua and Barbuda Martinique Benin Malawi Iraq Bhutan Moldova Iceland Armenia Mauritania Bolivia Mexico Kazakhstan Bosnia and Herzegovina Monaco Israel Belize Montenegro Brazil Mozambique Malaysia Brunei Netherlands Malta Bermuda Morocco British Virgin Islands Namibia Mongolia Bulgaria North Cyprus New Zealand Botswana Myanmar Burkina Faso Nepal Philippines Canada North Macedonia Romania Cambodia Nicaragua Burundi New Caledonia Reunion Croatia Norway Singapore Chad Oman Cabo Verde Niger Sint Maarten Czechia Poland Slovakia China (mainland) Pakistan Cameroon Nigeria United Kingdom Denmark Portugal Switzerland Curacao Saint Barthelemy Cayman Islands Panama Tunisia Estonia Qatar Ecuador San Marino Central African Republic Papua New Guinea South Cyprus Faroe Islands Saudi Arabia Eswatini Sao Tome and Principe Chile Paraguay Russia France Serbia Falkland Islands South Sudan Colombia Peru Gibraltar Slovenia Fiji St. Kitts and Nevis Congo Rwanda Greece South Korea Gabon St. Vincent and the Grenadines Congo (DRC) Senegal Guernsey Spain Grenada Syria Costa Rica Seychelles Ireland Sweden Guadeloupe Taiwan Cote d'Ivoire Sierra Leone Isle of Man Turkey Guyana Tajikistan Cuba Somalia Italy Ukraine Haiti Thailand Djibouti South Africa Japan United Arab Emirates Hong Kong SAR Timor-Leste Dominica Sri Lanka Jordan United States Indonesia Turkmenistan Dominican Republic St. Lucia Kosovo Jersey Uzbekistan El Salvador Sudan Latvia Kuwait Venezuela Equatorial Guinea Suriname Kyrgyzstan Vietnam Eritrea Tanzania Laos Palestine Ethiopia Togo Liberia Yemen French Guiana Trinidad and Tobago French Polynesia Turks and Caicos Islands Gambia, The Uganda Ghana Uruguay Guatemala Zambia Guinea Zimbabwe Guinea-Bissau

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları , son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 Gün karantina.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 6 aya kadar.

SINOVAC: 2DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halindeaşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz RAPEL aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

İkinci doz aşısının üstünden 6 ay geçen vebir doz RAPEL aşı yaptıran kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi : Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. 18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir. Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanabilir. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.

DELTA VARYANTI:

“DELTA” Varyantı DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar (“Variant of Concern”; VOC)” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;

Bulaşıcılığı artmış veya COVID-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya

Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok

Test yok, kısıtlama yok Seviye 2: 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

7 günde bir negatif Antijen/PCR testi Seviye 3: Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye“Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 7-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi olacaklardır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir. Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 275’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferlerinin 5 günden uzun düzenlenmesi durumunda bu seferlerdeki kişilerin 5.Gün testlerini yinelemeleri gerekmektedir.Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmiyapan otellere gidebilirler

Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar. Otele/casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde PCR/antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.Otel restorantlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması uygun görülmüştür. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır.

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve açık olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlarbelirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.6 yaş üzeri öğrenciler ise 14 günde bir antijen testlerini yineleyecelerdir.Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şöförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıcahazırlanacak taahhütnameler imzalatılacaktır. Ayrıca her iki limandan karar 1deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

Ülkemizde faaliyet gösteren sektörlerin 7 günde bir yapması geren rutin testler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PCR ANTİJEN PCR / ANTİJEN OTEL OKULLAR RESTAURANT DENİZ / GEZİ TEKNELERİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ CAFE CASİNO MARKET / MAĞAZA VE TEDARİKÇİLER MEYHANE MÜZİSYEN BERBER / KUAFÖR PASTANE BAR / CLUB KAHVEHANE / KIRAATHANE İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMAN BANKALAR ÜRETİM / FABRİKA KAMU ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARI OFİS ÇALIŞANLARI TAKIM SPORLARI YÜZME SPORLARI KAPALI SPOR SALONLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARI TOPLU TAŞIMACILIK BET OFİSLER EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ İNTERNET CAFE İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER GECE KLÜPLERİ

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde maske ve mesafe (1.5 m) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek ve hazırlanan taahhüt formları imzalatılacaktır. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerinmaske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR/antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.

Bar ve Clublar dış mekanlarını ve kapalı alanlarının iseazami üçte birinin kullanmak koşuluyla faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek ve aynı anda belirlenen sayı kadarmüşteri kabul edilecektir. Bu sektörlerin kapalı ve açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR/antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır. Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her 7günde birantijen testlerini yineleyeceklerdir. Tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde kalan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ülkemizde üretim faaliyeti gösteren fabrikalarda görev yapan personel her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılan antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Kapalı alana kabul edilen kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi ve maske takmaları zorunlu olacaktır.Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacak, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır. Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Kabul edilen kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır. Gece klüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir. Kabul edilen müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır.Kabul edilen kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunludur.Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir .Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir. Müzik/bale eğitmenlerininteke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler yapılacaktır. Toplu yapılacak dans, tören,festival,müzik vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Kapalı alanların ise üçte biri kullanılacak şekilde seyirci kabul edilecektir. Kabul edilen seyirci ve sahne alan kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Açık alanlarda, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile halk dansları çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür. Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme olmayacaktır. Kabul edilen müşterilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür. Kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili müsabakaların yapılması uygun görülmüştür. Seyircilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.Antrenmanlara katılacak sporcu ve teknik ekip haftalık PCR testlerini yineleyeceklerdir.Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır. Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Seyircilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktırYüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür. Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür. Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarınınantrenmanlarının mümkünse açık alanlarda veya iyi havalandırılmış ortamlarda yapılması uygun görülmüştür. Belirtilen spor dallarının müsabakaları açık alanda yapılabilecektir. Gelecek olan seyircilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Sporcular ise her 3 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullanıdırılacak şekilde seyirci alınacaktır. Gelecek olan seyircilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verebileceklerdir. Salona kabul edilen kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktırBu sektörlerde görev yapan kişiler maske takacak, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Gençlik kamplarının yarı kapasite ile, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yapılması uygun görülmüştür.Gençlik kamplarına gidecek olan ve görevli olan kişiler son 72 saatlik PCR testini ibraz etmek zorundadır.

Hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir.Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacaktır.Törenlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır. Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadaralana misafir kabul edilmesi gerekmektedir.Hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır. Lunapark, tombala v.b. etkinliklerin alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Etkinliğe katılacak kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır. Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının, hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalaması ve çalışanların her 7 günde bir PCR testi yapması koşuluyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kuralına uyarak yapılması uygundur. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır. İbadethaneye girecek olan kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 7-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 14uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür.Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır.Otel çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır).Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecektir.Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 48 saat içinde yapılmış antijen testsonuçlarının olması,- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.“T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesihalinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.