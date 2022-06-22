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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, maske zorunluluğunu geri getirdi

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, maske zorunluluğunu geri getirdi

Covid-19 vakalarının geçen haftaya kıyasla yüzde 177 artış göstermesinin ardından “kapalı alanlarda gerçekleştirilecek kalabalık toplantı/organizasyonlarda maske kullanılma zorunluluğu” getirildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı.

Bir önceki kararlarda hastane, huzurevi, bakım evleri, cezaevlerinde maske kullanımı bulunmaktaydı. Son kararlarda buna ek olarak kapalı alanlarda gerçekleştirilecek kalabalık toplantı/organizasyonlarda maske kullanılması kararlaştırıldı.

Semptom gösteren kişilerin maske takacağı ve antijen testini yaptıracağı belirtilirken, antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacağı, antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişilerinse doktor istemi ile PCR testi yaptırabilecekleri vurgulandı.

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişilerin semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecekleri, bu kişilerin semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracakları kaydedildi.

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