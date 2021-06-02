Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemleri değerlendiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sokağa çıkma yasağının önümüzdeki haftadan itibaren yarım saat daha kısaltılmasını önerirken bazı iş yerlerinin çalışma saatlerinde değişikliklere gitti. Sağlık Bakanlığı, komitenin son kararlarını duyurdu.

Komite halen 23.30 ile 05.00 arasında uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağı 7 Haziran Pazartesi’den itibaren 00.00 ile 05.00 arasında olmasını önerdi.

Yine önümüzdeki pazartesiden itibaren restoran, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin halen 06.00-22.30 olan hizmet saatleri bir saat uzatılarak bu yerlerin 23.30’a kadar açık olmaları kararı alındı.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında hizmete devam edecek.

Marketlerin halen 07.00-22.00 olan hizmet saatleri ise 7 Haziran Pazartesiden itibaren 07.00-23.00 olacak.

Açıklamaya göre ülkede kapalı olan tek yer, açık büfe hizmet veren lokantalar.

Kapalı oyun salonları ve casinolar maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek bu Cuma açılacak.

Açık olan yerlerde 5 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılması, giyim sektöründe ürün denemesi yapılmaması, tedarik zinciri ile ilgili tüm işlemlerin 08.00-21.00 saatleri arasında yapılması, açık olan sektörlerde 15 günde bir PCR/antijen testlerinin yinelenmesi şartı var.

Komite kararları arasında açık olan sektörlerin, bağlı oldukları birlikler, İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetleneceği belirtiliyor.

3-10 Haziran arasında ülkeye yurt dışından girişlerle ilgili de kararlar alındı. Koyu kırmızı, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve gri olarak kodlanan ülkelerden geleceklerden negatif PCR test sonucu veya karantina şartı istenecek. Son 14 gün içinde koyu kırmızı kategorisindeki ülkelerde bulunanların ülkeye girişi yasak. Bu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşları ise test ve karantina koşuluna tabi. Kriterlerde yolcuların aşılı olup olmamalarına göre de kurallar yer alıyor.,

Aşılı kişi tanımının son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar olarak yapıldığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarında tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabileceği belirtildi.

Ada içi sınır geçişlerinde ise bugün BM Sözcülüğü tarafından da duyurulan şu kriterler var:

“-Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

-Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

-Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.”