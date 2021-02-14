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Bugün üçüncü can kaybı 35 yaşındaki bir hasta

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Bugün üçüncü can kaybı 35 yaşındaki bir hasta
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Ülkemizde koronavirüs bugün arka arka üç can aldı. Sabah saatlerinde yaşanan iki ölümün ardından az önce bir kişi daha hayatını kaybetti.
Covid-19 tedavisi gören 35 yaşındaki Muhammad Farhan Shahzad hayatını kaybetti.
Farhan'ın ölümüyle KKTC'de covid-19 kaynaklı can kaybı 20'ye yükseldi.
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