Bugün test sayısı düştü vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7319 olup, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlanırken, 27 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 31 kişi ise yerel vakadır.Yerel vakalardan 11 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1 / Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ Kumsal-2 / Hamitköy-1/ Metehan-1

Girne - Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Karakum-1 / Lapta-2 / Yukarı Girne-4 / Çatalköy-1 Karaoğlanoğlu-3

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -2

19 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7319

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.132.768

Toplam Vaka Sayısı: 6995

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6588

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 374

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 60

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 62

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 520

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5121