Bugün taburcu sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.554 olup, 108'i yerel 140 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 7 kişisi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 108 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 49 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
29 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.554
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 108
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .418.344
Toplam Vaka Sayısı: 16.151
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.855
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2241
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1985
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 126
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 59
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 61
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