Bugün tablo ağırlaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360 olup, 613 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 461 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35 kişi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 613
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 613
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 461
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203
Toplam Vaka Sayısı: 76.571
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.894
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 194
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200
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