Bugün tablo ağırlaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360 olup, 613 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 461 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35 kişi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 613

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 613

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 461

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203

Toplam Vaka Sayısı: 76.571

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.894

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 194

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200