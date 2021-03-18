Bugün de Mağusa bölgesinde pozitif vaka patladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanırken, 24 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi. 37 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Yerel vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2
Girne Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 / Dikmen-3/ Ozanköy-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1
18 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 37
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514
Toplam Vaka Sayısı: 3957
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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