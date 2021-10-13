Bugün de karantinada pozitifleşen sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.097 olup, 70'i yerel 98 pozitif vakaya rastlanırken, 73 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 70 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 26 kişisi Lefkoşa, 12 kişisi Girne, 24 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 3 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
13 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.097
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 98
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.174.685
Toplam Vaka Sayısı: 20.574
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.530
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 963
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 922
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1252
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 648
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.