Bugün de Haspolat'ta yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanırken, 5 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtilirken 38 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi..Vakaların 36 kişisinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne, 1 kişinin ise Gazimağusa Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa Gönyeli - 2 / Cihangir- 2 / Değirmenlik-1 / Haspolat 27 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2 Girne Girne Merkez -1 / Ağırdağ-1 / Çatalköy-1 Gazimağusa Maraş -1

1 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6133

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 38

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 548.049

Toplam Vaka Sayısı: 3457

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3007

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3