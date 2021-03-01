Bugün de Haspolat'ta yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanırken, 5 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtilirken 38 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi..Vakaların 36 kişisinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne, 1 kişinin ise Gazimağusa Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa Gönyeli - 2 / Cihangir- 2 / Değirmenlik-1 / Haspolat 27 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2 Girne Girne Merkez -1 / Ağırdağ-1 / Çatalköy-1 Gazimağusa Maraş -1
1 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6133
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 38
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 548.049
Toplam Vaka Sayısı: 3457
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3007
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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