Oğlu Kovid-19’a yakalanan Sevdiye Gökaydın, sağlık sistemine isyan etti



Sevdiye Gökaydın’ın isimli kişi sosyal medyadan oğlunun Covid-19 olduğunu duyurarak sağlık sistemine isyan etti.

Sevdiye Gökaydın’ın paylaşımı şöyle:

Kovid! Tam bitti derken...

Yooo.....Bittiğini söyleyen kimlerdi? Hükümet mi? Sağlık Bakanlığı mı?

Bitmedi! Sindirildi!

Ve bu bilmem kaçıncı hortlamasıyla birlikte bizim evimize de girdi!

Deniz'im kovid oldu! Tüm semptomlarıyla birlikte. Ateş. Kemik ağrısı. Baş ağrısı. Mide bulantısı. Baş dönmesi. Öksürük.

Artık Pandemi Hastanesi yok! Sahi...Niye yok? Kimin sivri zekâsı sonucu alındı bu karar? Normal doktorlar doğal olarak temkinli ve pozitif hastalara bire bir bakmıyorlar. Telefoniyen artık.

Oysa KOVİD denen illet de GRİP kategorisine alınmış! E o zaman...??? Öksürük arttıkça arttı. Dün gece (önceki gece) sabaha kadar uyumadık.

Çocuk öksürüyor, öksürdükçe kan geliyor boğazdan. Sakin ol Sevdiş...

Sakin...Bişey yok. Kalbim sıkışıyor. Sol kolum taş! Panik atak zirvede!

Deniz'imin boğaz kan içinde. Sonunda soluğu ACİL' de aldık. Acile gidilebiliyormuş. Geldik.

1 saattir diğer tüm hastalarla birlikte aynı koltuklarda bekletiliyoruz. Bu mudur sağlık? Bu mudur insan hayatı? Pandemi niye kapatıldı? Acildeki hastalar neden ayrıştırılmıyor? Sevgili Sağlık Bakanı...Bence evine git! Kek yap.

Acil servisteki hasta bakıcı:

Abla sen de pozitif misin?

Yok. Ben antijen yaptım dün. Negatifim.

Abla ben pozitifim. 38 derece ateşle çalışıyorum

Nasıl yani?

Öyle abla. Antijenim pozitif. Ateşim var ve hastayım. Ama PCR sonucu bekliyorlar.

Ama bugün acilde hasta bakıyorsun!

Ben sizin gibi sağlık bakanlığının taaa..

