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"Böyle gidersek; günlük 300 vaka sınırını aşacağız"

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Dr. Akansoy, "Böyle gidersek; günlük 300 vaka sınırını aşacağız, bu yük doktor ve hemşirelerinizi ezecek, şimdiden  doktor ve hemşire arkadaşlarımız korona pozitif olmaya başladılar" dedi

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"Böyle gidersek; günlük 300 vaka sınırını aşacağız"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Şefi Mustafa Akansoy, sosyal medya hesabından "Böyle giderse" diyerek uyardı. Kurallara uyulmadığı takdirde 60 gün içinde her evde bir Covid-19 hastasının olacağını söyledi.

Akansoy’un paylaşımı şöyle:

Böyle giderse…

Böyle giderse 30 ile 60 gün içerisinde olacakları tahmin edebiliyor musunuz?  Kurallara uymazsak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumazsak, böyle gidersek 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak. Böyle giderse; 30  gün sonra Eylül ayının başında okulların açılması tam bir hayal olacak.

Böyle gidersek; günlük 300 vaka sınırını aşacağız, bu yük doktor ve hemşirelerinizi ezecek, şimdiden  doktor ve hemşire arkadaşlarımız korona pozitif olmaya başladılar. 

Hastane kapasitesini aşınca diğer hastaneler de  pandemi  hastanesi olacak.  Korona olmayan   ve ağır kronik   hastalıkları olan hastalarımız  hastaneye gelmekten çekindikleri için evlerinde  çok zor günler geçireceklerdir.  Sadece bu hastalar değil,  korona vakalarının hepsine bakmaya  mevcut doktor sayısı yetmeyecek. Korona pozitif  hastalar evlerinde kötüleşip gelecekler.

Böyle gidersek;  bütün sektörlerde  pek çok  kişinin pozitif olması neticesinde ciddi bir iş gücü kaybı olacak.  Beni  yanlış anlamayınız,  katiyetle  kapanmaya karşıyım. Vaka sayılarının  kontrol altına  alınmasıyla  her yer açıldı.   YENİ NORMALE göre yaşamamız gerektiği konusunda defalarda uyarılar yapıldı. Bizler  ne yaptık? YENİ ANORMALE( eski normale)  göre davrandık. Bu sonuç kimseyi şaşırtmasın.
Çocuklarımız  1.5 yıldır okula gidemiyorlar. Eğitimleri  eksik kaldı, ama olaya sadece eğitim açısından bakmayalım.   Okulda öğrenecekleri toplumsal paylaşma, sosyalleşme, birlik olma ve pek çok meziyetten yoksun kaldılar.  Söyleyin şimdi ne olacak?  Bir  an  önce şu 3 basit kurala uymalıyız.  Maske, mesafe, hijen. Ama lütfen uyunuz, uygulatınız ve uyarınız. Önümüzdeki   30 günde bunları başarırsak  vaka sayıları düşecek ve  okulların açılması için daha uygun koşullar oluşacak.

Daha kötü ne olabilir?  Hemen  söyleyim.   İki  ay sonra, yani Ekim ayının başında  GRİP  SALGINI  başlayacak, o zaman da  hem korona hem de grip  ile  uğraşacağız.  Bu ikisinin   buluşması    akciğerlerde  zatürre  oluşmasını  çok fazla arttıracaktır, bunun sonucunda kapasitemizin üzerinde  yaşlı veya genç   yoğun bakım hastası olacaktır.

BÖYLE GİTMESİN…

Benim amacım  panik yaratmak değildir,  sizleri  korkutmak hiç değildir.  Amacım toplumun daha önceden  gösterdiği  duyarlığı tekrar göstermesidir.  Çünkü  bu  duyarlılık gösterilirse  önümüzdeki  30 gün içerisinde vaka sayısını  kabul edilebilir düzeye çekebiliriz. 

AŞIRI EYLEMLİLİK   EYLEMSİZLİĞİ GETİRİR

Bu  şekilde devam edersek  vaka sayıları  geometrik olarak artacaktır. Sonuçta ise binlerce insanımızın hasta olması neticesinde  lokantalara, meyhanelere, butiklere v.b.   pek çok  yere giden insan sayısı çok azalacaktır. Yani, kapanmayacağız ama kapanmaktan daha beter duruma düşeceğiz. Böyle bir durum esnafı perişan edecektir.

Son olarak;

Kapanmamak ve kapanmaktan beter olmamak için burnunuzu ve ağzınızı maske ile kapatınız. gereken hassasiyeti gösteriniz.

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