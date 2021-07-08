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Böyle giderse sistem zorlanacak

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, 100 pozitif vakanın tespit edilmeye başlandığını ve 4-5 gün bu şekilde vakaların gelmesi durumunda sistemin zorlanacağını vurguladı

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Böyle giderse sistem zorlanacak

 
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner, yazın gelmesiyle insanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını belirterek, insanların büyük bir kısmının aşılanmasından dolayı toplumda bir rehavet yaşandığını söyledi.
Uçaner, son günlerde hastanede yoğunluğun arttığını, günde 100 pozitif vakanın tespit edilmeye başlandığını ve 4-5 gün bu şekilde vakaların gelmesi durumunda sistemin zorlanacağını ifade etti.
Koronavirüse yakalanan hastalardan dolayı temaslılarının ve bulaştırdığı kişilerin 14 gün içinde katlanarak arttığına vurgu yapan Uçaner, tehlike çanlarının çalmaması için vatandaşın rehavetten çıkıp tedbirlere uyması gerektiğini savundu.
Erol Uçaner, açık havada hastalığın bulaştığının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Dr Uçaner, kurallara daha az uyduğu için gençlerin daha çok koronavirüse yakalandığını ifade etti.
Aşı olanların hastalığı daha hafif atlattığına vurgu yapan Uçaner, aşı yapılması gerektiğini savundu. Dünyada vaka sayısında artış yaşandığını ve kısıtlamalar getirildiğine işaret eden Uçaner, “Sıkı korunmak lazım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmalı. Duyarlı olunmalı” dedi.
 
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