“Bir süredir askıya aldığımız altın kurallara yeniden sıkıca sarılmak gerek”

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde dünyada yayılmaya başlayan koronavirüsün daha bulaşıcı çeşidi Delta Varyantı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Dizdarlı, ülkemizde henüz görünmemesine karşın ilerleyen günlerde görülme olasılığını yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu varyanta karşı bir süredir askıya aldığımız altın kurallara yeniden sıkıca sarılmak gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

DELTA VARYANTI HAKKINDA

İngiltere halk sağlığı birini raporlarına göre Covid- 19 Delta varyantı yeni bir dalga sebebi oluyor.

Üstelik aşılı insanları da ciddi olarak etkilediğinden bahsediliyor.

Tabii ki bu aşılanma hızını düşürmemelidir. Çünkü etrafımızda sadece Delta varyantı yoktur ve aşının bunlara etkisi kanıtlanmıştır.

K.K.T.C de henüz bu varyant görülmemiş olsa da hem Güney Kıbrıs’ta hem de Türkiye ‘de saptanmıştır. Bu durumda yakında bizim topraklarımıza da gelmesi büyük olasılıktır.

Belli ki aşı savaşları sonucu , aşının zamanında adaletli bir şekilde tüm dünyada uygulanamamasının bedelini ödeyeceğiz.

Bu duruma devlet ve vatandaş olarak hazır olmak gerek. Bir süredir askıya aldığımız altın kurallara yeniden sıkıca sarılmalıyız.

MASKE, delta varyantına karşı çok güçlü. SOSYAL MESAFE önemli, HİJEN olmazsa olmazımız. Ve AŞI.

Aşıdan kaçmayınız. Devlette özellikle sinovac olanlarla ilgili üçüncü doz aşı planlamasını bu kez geç kalmadan gündemine almalıdır.

