“Bir şekilde yaşarız ama giden canlar geri gelmeyecek”

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim: “Yılbaşından önce önerilenleri yapıp kapansaydık bu canlar gitmez, bu virüs bu kadar yayılmaz, insanlar bu kadar perişan olmaz, travmalar yaşanmazdı. Çok bağırdık, dinletemedik”





Filiz Besim’in açıklaması şöyle:

“Bugün (dün) bir canımız daha covid nedeniyle elimizden uçup gitti. Meliha teyzemize Allah rahmet eylesin diyorum. O tüm ömrünü çocuklarına adamış gerçek bir Kıbrıslı acılı bir kadındı. Ruhu şad olsun. Allah tüm sevenlerine sabır versin.

Ekonomi ekonomi demeyip yılbaşından önce önerilenleri yapıp kapansaydık bu canlar gitmez bu virüs bu kadar yayılmaz insanlar bu kadar perişan olmaz travmalar yaşanmazdı. Çok bağırdık, dinletemedik. Ama bilin ki bu yaşananların vebali bu kararlara imza atanlardadır. Yönetemeyip halkı karanlıklara sürükleyenlerdedir.

Yine uyarıyorum ay sonuna kadar kapatın, sağlık çalışanları nefes alsın. İnsanlar hastalanmasın, ölmesin. Bir sokum ekmeği ille ki bulup yaşarız ama giden canlar geri gelmeyecek. Yaşanan travmalar yıllar boyu sürecek.”

AŞI KONUSU

Aşı konusunda da sosyal medya üzerinden açıklama yapan Filiz Besim şöyle dedi:

“Yeni aşılar geldi.

-Lütfen doğru, adil, hızlı, yurttaşın güvenle ulaşacağı bir aşı programı uygulayın ve yine yaşlı birçok insanı hastanelere taşımayın. Bulaşı artırmayın.

-Daha çok test yapın. Bu kadar az testle durumu bilemeyiz.

- insanların hastalanmasını ölmesini istemiyorsanız ve sağlık çalışanlarını biraz olsun düşünüyorsanız kapanmayı ay sonuna kadar uzatın.”

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, ay sonuna kadar ülkenin kapanması gerektiğini ifade ederek, “Bir sokum ekmeği illaki bulup yaşarız ama giden canlar geri gelmeyecek” dedi. Filiz Besim , dün sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.Filiz Besim’in açıklaması şöyle:“Bugün (dün) bir canımız daha covid nedeniyle elimizden uçup gitti. Meliha teyzemize Allah rahmet eylesin diyorum. O tüm ömrünü çocuklarına adamış gerçek bir Kıbrıslı acılı bir kadındı. Ruhu şad olsun. Allah tüm sevenlerine sabır versin.Ekonomi ekonomi demeyip yılbaşından önce önerilenleri yapıp kapansaydık bu canlar gitmez bu virüs bu kadar yayılmaz insanlar bu kadar perişan olmaz travmalar yaşanmazdı. Çok bağırdık, dinletemedik. Ama bilin ki bu yaşananların vebali bu kararlara imza atanlardadır. Yönetemeyip halkı karanlıklara sürükleyenlerdedir.Yine uyarıyorum ay sonuna kadar kapatın, sağlık çalışanları nefes alsın. İnsanlar hastalanmasın, ölmesin. Bir sokum ekmeği ille ki bulup yaşarız ama giden canlar geri gelmeyecek. Yaşanan travmalar yıllar boyu sürecek.”AŞI KONUSUAşı konusunda da sosyal medya üzerinden açıklama yapan Filiz Besim şöyle dedi:“Yeni aşılar geldi.-Lütfen doğru, adil, hızlı, yurttaşın güvenle ulaşacağı bir aşı programı uygulayın ve yine yaşlı birçok insanı hastanelere taşımayın. Bulaşı artırmayın.-Daha çok test yapın. Bu kadar az testle durumu bilemeyiz.- insanların hastalanmasını ölmesini istemiyorsanız ve sağlık çalışanlarını biraz olsun düşünüyorsanız kapanmayı ay sonuna kadar uzatın.”