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Bir haftada 528 vaka

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Ülkede 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 401’i yerel, 108’ü temaslı yerel vaka ve 19’u yurtdışından gelmiş Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 528 olarak kayıtlara geçti

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Bir haftada 528 vaka
 
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı.
29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 401’i yerel, 108’ü temaslı yerel vaka ve 19’u yurtdışından gelmiş Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 528 olarak kayıtlara geçti.
15-21 Eylül tarihlerini kapsayan verilere göre o hafta 596 kişide Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. 22-28 Eylül tarihleri arasında 501 kişi ile düşüş yaşanırken, bu hafta vaka sayısı yeniden 528’e yükseldi.
15-21 Eylül tarihini kapsayan verilere göre 121.877 kişiye Covid-19 testi yapılırken, geçtiğimiz hafta yapılan test sayısı 137.100’e yükseldi. Bu hafta ise test sayısında 2.576 kişilik düşüş yaşanarak 134.524 olarak açıklandı.
7 gün içerisinde Covid-19 kaynaklı 56, 79 ve 82 yaşlarında 3 kişi hayatını kaybetti.
Serviste tedavi gören kişi sayısı 51 olarak bildirilirken yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısının 6 olduğu bildirildi ve toplamda hastanede tedavi gören kişi sayısının 57 olarak açıklandı.
Halen yoğun bakım servislerinde tedavi gören 6 kişinin yaş, cinsiyet, yoğun bakımda bulundukları süre ve durumları ise şöyle:
29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında en fazla vakaya 20-29 yaş arası kişilerde rastlandı. 20-29 yaş arasında 135 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 30-39 yaş arası 105 ve 40-49 yaş arasındaki 95 kişi takip etti. En az vaka ise 60-69 ve 70 yaş üzeri kişilerde tespit edildi. Bir haftada 60-69 ve 70 yaş üzeri 14 kişi hastalığa yakalandı.
 
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