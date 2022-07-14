Bir haftada 2 bin 776 vaka, 2 ölüm

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporunu yayınladı.



Buna göre, 6-12 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 16 bin 692 test yapıldı, 2 bin 776 vakaya rastlandı. 90 ve 75 yaşlarındaki 2 hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

29 Haziran-5 Temmuz aralığında ise 18 bin 869 test sonucu 2 bin 251 pozitif vaka çıkmış, can kaybı 1 olmuştu.

Bu haftaki test pozitiflik oranı yüzde 16,63 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz haftaki oran 11.93’dü.

Rapora göre hastanede tedavi gören hasta sayısı 24. Geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gören hasta sayısı 13’tü. Son iki rapora göre, hastanede tedavi gören hasta sayısında yüzde 76,92’lik artış oldu

Bu hafta Covid-19’dan en çok etkilenen yaş grubu ise 30-39 oldu. Tespit edilen vakalardan 546’sı bu yaş grubundan.

Salgın başından bu yana yapılan test sayısı 7 milyon 96 bin 998 olurken, toplam vaka sayısı ise 103 bin 34'e yükseldi. Toplam kaybedilen hasta sayısı da 241 oldu.



