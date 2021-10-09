Bir haftada 129 öğrenci, 9 öğretmen pozitif

Son bir haftada, toplam 129 öğrenci, 9 öğretmen ve 5 personel korona virüse yakalandı. Bu sürede, toplam 260 öğrenci, 22 öğretmen ve 4 personel ise temaslı oldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada, toplam 129 öğrenci, 9 öğretmen ve 5 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu sürede, toplam 260 öğrenci, 22 öğretmen ve 4 personelin ise temaslı olduğu belirtildi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, 2- 8 Ekim tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı.

Güncel rakamlara göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 76 öğrenci, 5 öğretmen, 4 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 47 öğrenci, 2 öğretmen, 1 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 6 öğrenci ve 2 öğretmenin covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 140 öğrenci, 15 öğretmen, 2 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 77 öğrenci, 4 öğretmen, 2 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 43 öğrenci ve 3 öğretmenin de Covid-19 temaslısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, toplam 129 öğrenci, 9 öğretmen, 5 personelin Covid-19 testinin pozitif olduğu toplam 260 öğrenci, 22 öğretmen ve 4 personelin de temaslı olduğu belirtildi.

