Bir ayda 3327 yeni vaka

Ülkede bir ay içinde 3327 yeni vaka tespit edildi. 3327 vakanın 1797’si erkek, 1530’u kadın oldu. Toplam hasta sayısının yarısını 18-35 yaş aralığındaki gençler oluşturdu



HALKIN SESİ-özel

Sağlık Bakanlığı’nın güncel olarak her gün yayınladığı koronavirüs ile ilgili vaka sayıları ve aşılar hakkındaki bilgilere göre 1-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan testler sonucunda ülkede 3327 pozitif yeni vaka tespit edildi.

3327 pozitif vakanın 1530’u kadın, 1797’sinin ise erkek olduğu görülüyor.

Bu da ülkemizde erkeklerin daha fazla koronavirüse yakalandığını gösteriyor.

Öte yandan en fazla koronavirüs hasta sayısı yaş aralığının ise 18-35 aralığı olduğu ortaya çıktı.

Toplam hasta sayısının neredeyse yarısı olan 1644 kişi, 18-35 yaş aralığındaki hastalar olduğu görülüyor.

En az hasta sayısı ise sadece 90 kişiyle 66-85 yaş aralığı olduğu ise görülüyor.

Temmuz ayı içinde tespit edilen 3327 koronavirüs vakasından sadece 174’ünün Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi.

Tespit edilen toplam vaka sayısının yarıdan fazlası KKTC vatandaşı olurken, ülkemizde yaşayan üçüncü dünya ülkesi yabancı vatandaşların da son bir ay içinde koronavirüse yakalanma sayısının arttığı görülüyor.

KKTC ve Türkiye vatandaşları dışında ülkemizde yaşayan veya ziyarete gelen Arjantin’den Kongo Cumhuriyeti’ne kadar geniş bir yelpaze olan 29 ülkeden insanın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Öte yandan ülkemizde Temmuz ayı sonu itibariyle aşı yapılan kişi sayısı 302 bin 854 olurken, bu aşılı kişilerden 1351 kişisi son bir ay içerisinde koronavirüse yakalandı.

Koronavirüse yakalanan hastaların 1068 kişisinin Sinovac aşısı yaptıkları verilen bilgiler arasında. Geriye kalan yaklaşık 300 kişi ise diğer aşı çeşitlerinden aşılı olan kişiler olduğu bildiriliyor.





1 - 31 TEMMUZ 2021’DA ACİL DURUM HASTANESİ (ADH) İSTATİSTİK



TOPLAM POZİTİF HASTA: 3327

KADIN HASTA:1530

ERKEK HASTA:1797

0-17 YAŞ: 516

18-35 YAŞ:1644

36-65 YAŞ:1077

66-85 YAŞ: 90

OTELE GİDEN HASTA SAYISI: 2264

HASTANEYE YATIŞ SAYISI: 174

EV KARANTİNASI: 889







1 - 31 TEMMUZ 2021 VAKALARIN YURTTAŞLIK DAĞILIMI

KKTC: 1906

TC: 878

NİJERYA: 115

TÜRKMENİSTAN: 109

ZAMBİYA: 29

BANGLADEŞ: 28

KIRGIZİSTAN: 27

UKRAYNA: 13

FİLİPİN: 12

İRAN: 10

KONGO: 9

MOLDOVA: 9

KENYA: 8

KAMERUN: 8

BULGARİSTAN: 7

ENDONEZYA: 7

FİLDİŞİ: 7

MISIR: 7

AZERBAYCAN: 4

ÜRDÜN: 3

İNGİLTERE: 2

FAS: 2

ALMANYA: 1

UGANDA: 1

ARABİSTAN: 1

ELBİSTAN: 1

FRANSA: 1

NORVEÇ: 1

ETİYOPYA: 1

SLOVEKYA: 1

ARJANTİN: 1





TOPLAM AŞI TABLOSU

302,854 Toplam Yapılan Aşı Sayısı

180,361 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı

142,493 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı





1 - 31 TEMMUZ 2021 ARASINDA GÖRÜLEN VAKALARIN AŞI DURUMU

SINOVAC: 1. DOZ: 669 / 2. DOZ: 399

JOHNSON:168

ASTRAZENECA: 1 D0Z: 52 / 2 DOZ: 13

BIONTECH: 1 D0Z: 29 / 2 BOZ: 19

SPUTNİK: 2



Toplam: 1351