Biontech’in tek dozu yetebilir

Dünyanın en önemli bilim dergilerinden New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre, Biontech - Pfizer’ın Covid-19 aşısının tek dozu iki doza yakın koruma sağlıyor, ikinci doz ertelenebilir

Dünyanın en önemli bilim dergilerinden New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre, Biontech - Pfizer’ın Covid-19 aşısının ikinci dozunun ertelenebileceği açıklandı.

Tek dozunun iki doza yakın bir koruma sağladığı açıklanan aşı ile ilgili, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunulan belgelerin analizine dayanarak, aşının ilk dozunun yüzde 92,6'lık bir etkinliğe sahip olduğu belirtildi. Biontech - Pfizer tarafı ise konu ile ilgili, aşının alternatif doz rejimlerinin henüz değerlendirilmediğini ve kararın sağlık yetkililerinde olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli bilim dergilerinin başında gelen New England Journal of Medicine’de yayınlanan ve Kanadalı iki bilim insanının yaptığı araştırmada Biontech - Pfizer Covid-19 aşısının ikinci dozunun ertelenebileceği açıklandı.

‘TEK DOZ YÜZDE 92,6 KORUMA SAĞLIYOR’

Prosedürde 21 gün içerisinde uygulanan Biontech Covid-19 aşısının ikinci dozunun istenilen sürede yapılabileceği belirtilen araştırmada, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunduğu belgelerde yer alan verilerin analizi yapıldığında aşının ilk dozunun yüzde 92,6 koruma sağladığı belirtildi.

British Columbia Hastalık Kontrol Merkezi’nden Danuta Skowronski ile Quebec Ulusal Halk Sağlığı Merkezi’nden Gaston De Serres tarafından yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, aşı tedariği konusunda sorun yaşayan ülkeler için umut ışığı olabilir.

‘BİR AY İÇİNDE UYGULAMAK ÇOK AZ FAYDA SAĞLAR’

Koruma yüzdesi konusunda bir dozun, iki doza yakın bir koruma sağladığı belirtilen araştırmada, ikinci dozun bir ay içerisinde uygulanmasının ‘çok az’ fayda sağladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biontech - Pfizer tarafı ise aşının alternatif doz rejimlerinin henüz değerlendirilmediğini ve kararın sağlık yetkililerinde olduğunu söyledi.

İNGİLTERE 12 HAFTA ARAYLA UYGULUYOR

Daha önce İngiltere, aşı şirketlerinin sunduğu verilere dayanarak Biontech Covid-19 aşısının 12 hafta arayla uygulanacağını belirtmiş, Biontech - Pfizer tarafı da bunu kanıtlayacak bir verilerinin olmadığını açıklamıştı.

Biontech - Pfizer tarafı sunduğu verilerde aşısının 21 gün arayla uygulandığını belirtmişti.