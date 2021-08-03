Bilim insanları şaştı: Covid-19 “Hasta S.”nin vücudunda 40 mutasyon geçirmiş

Bilim insanları 2020'nin Nisan ayında corona virüsüne yakalanan ve kısaca "Hasta S" olarak tanıtılan kadını konuşuyor. Uzmanlar, yaklaşık bir yıl boyunca hastalıkla mücadele eden kadının vücudundaki Covid-19'un mutasyona uğradığını ve 40 mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ediyor… Hastalıkla mücadele aşı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla birlikte sürerken, Rusya’dan çok çarpıcı bir vaka ortaya çıktı.

2020 yılının Nisan ayında Rusya’da corona virüsüne yakalanan ve “Hasta S” kod adıyla anılan kadının vücudunu inceleyen doktorlar ve uzmanlar şaşkına çeviren bulgulara ulaştı. Nisan ayında kanserle mücadele ettiği sırada Covid-19 bulaşan kadın, bu yılın Mart ayında yapılan test sonucunda negatif sonuç aldı.

“SPOR SALONU GİBİ KULLANMIŞ”

En uzun süre Covid-19 bulaşmış hasta olarak tarihe geçen kadını inceleyen Moskova’daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü yetkilileri kadının vücudundaki Covid-19’un sürekli evrim geçirerek mutasyona uğradığını tespit etti. Uzmanlar, “Covid-19, hastanın vücudunu bir spor salonu gibi kullanarak kendini daha fit ve sağlıklı hale getirmiş ve güçlenmiş. Virüs hızla mutasyona uğramaya da devam ediyor” ifadesini kullandı.

Profesör Georgii Bazykin, “Bu tür virüsler bulundukları vücutta çok kısa bir sürede mutasyona uğruyor ve bağışıklık sistemi düşük olan bireylere saldırıyorlar. Bu örnekte virüs hastanın bedenini bir spor salonu gibi kullandı. Virüs hayatta kalmak ve daha hızlı üremek için mutasyona uğradı. Antikorlardan kaçmak için yüzey proteinlerini değiştirdi” dedi.

Araştırmayı yürüten isimlerden olan Evgeniia Alekseeva, “Bu çok kafa karıştırıcı. Virüs neden olmayan bir antikora karşı yüzeyini değiştiriyor” yorumunu yaptı. Bilim insanları bu virüsün bulaşma süreciyle ilgili somut bir delil olmadığını belirterek, “Yeni varyantlar da bu şekilde oluşabilir” dedi.