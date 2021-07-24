Koronavirüse yakalanan gazeteci Pınar Barut tedavisinin 7.gününde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşı karşıtları ile virüse inanmayanlara isyan etti.Barut'un paylaşımı şöyle:Hastanede 7. günüm..Burada neler yaşandığını ve kişisel olarak nasıl bir ızdırap çektiğimi bilirken, birilerinin virüsün yalan olduğunu ve aşı olunmaması gerektiğini savunduğu açıklamalarını görmek her şeyden daha acı verici..Üstelik bilimle uzaktan yakından alakalı olmayan bu insanların kahraman olmak için yaptığı cehalet dolu açıklamalarına itibar edilmesi, toplum olarak şarlatanlıklara tepki koyamadığımızın da göstergesi.Bu insanlar alenen suç işlerken, burada birileri ölüyor, birileri canhıraş bir mücadele veriyor, birileri ise sadece rahat bir nefes için çabalıyor...Hergün çıkabilmek umuduyla güne uyanıyor ama müthiş ağrılar, baş dönmeleri, mide bulantıları ve nefes darlığıyla mücadele etmeye devam ediyorum..Ki ben belki de en iyi durumda olanlardan biriyim...Bilim dışı hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.Bu insanlara karşı tepkinizi koyun.Bilim insanlarının ve doktorlarımızın aşı ve maske çağrılarına kulak verin.Öksürükten dolayı telefonlarınıza çıkamıyor ve mesajlarınıza da dönmekte zorlanıyorum..Ama buradan sapasağlam çıkacağım, inanıyorum..Desteğiniz için çok teşekkür ederim..