Beş hemşire pozitif

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 4 hemşire ile Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşirenin PCR testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapılmakta olduğu ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan hemşireler ile temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınan hemşirelerin yerine personel görevlendirildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.