Beş günde vaka artışını durdurma hedefi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de tam kapanmaya bağlı olarak 5 gün içeresinde vaka sayısının yükselmesinin durdurulmasının hedeflendiğini söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de dün saat 20.00’den itibaren tam kapanmaya bağlı olarak 5 gün içeresinde vaka sayısının yükselmesinin durdurulmasının hedeflendiğini söyledi. Bakan Pilli, katıldığı televizyon programında gündemdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Pilli, yapılan PCR testi sayılarının yeterli olduğunu vurgulayarak önemli olanın temasın kesilmesi olduğunu söyledi. Temas kesilirse bulaşın duracağını belirten Pilli, “temas kesilmezse vaka sayısı katlanarak artar” dedi.

Ali Pilli'nin konuşmalarından satırbaşları şöyle:

“İki yıldır sosyal mesafe maske diye söylüyoruz vatandaşa anlatamıyoruz.

Sıraya girilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi tedbirleri aldı çizgileri çizdi ancak vatandaş PCR kuyruğunda kurallara uymadı.

Vatandaş kendi kendini korusun kurallara uysun mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasın. Bu savaşın üstesinden herkesin mücadelesiyle galip gelebiliriz.

Ön cephede çalışanlar mücadele verirken geride duranlar da yardımcı olmalı.

Test yapma oranımız tamamdır. Vaka ve temaslı sayısına oranla test yapılmalı.

Açıklanan yerlerde PCR testi yapılmaya devam edilecek. Hedef sayısı 3000-3500 arasıdır. Kapasitemiz 7 bin 500 civarıdır. Fazla yüklenirse bulaş olur, laboratuvarlar çöker.

PCR aletleri ve personel artırılabilir. 3 PCR test cihazı daha devreye girecek. İkisi Mağusa’da ve biri Lefkoşa’da olacak.

İstediğin kadar test yap ancak önlem almadıktan sonra anlamı yoktur. Güney Kıbrıs’ta çok test yapıyordu ancak kapanmaya gidince vakaların sayısı azaldı.

Test kapasitesi yeterlidir. Temas kesilirse bulaş durur, kesilmezse vaka sayısı katlanarak artar.

İlaçlarımız da yeterlidir. Türkiye bize dün (önceki gün) 3 bin hasta için antiviral ilaç gönderdi. Elimizde 4 bin ilaç var. Tedavi önemlidir ancak salgında teması kesmek gerekir.

Tedavi olması gereken hastaları hastanede tutuyoruz. Şu anda A planı devrededir. Sıkıştığımız anda B ve C planına geçeceğiz.

5 günde hasta sayısının yükselmesini durdurup azaltmaya geçmeyi hedefliyoruz.

Kamuda çalışan doktorların sayısı yetersiz olabilir yapılan düzenlemeyle bütün karantina otellerine doktor görevlendirdik.

Doktor, hemşire ve çalışan eksikliği geçmişten beri vardır. Yeni istihdam edilen hemşireler görevine başladı.”



