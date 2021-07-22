Başhekim Uçaner'den sevindirici haber

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner yakalandığı Covid-19 hastalığını atlattığını bugün sosyal medya hesabından aptığı paylaşımla duyurdu.Dr. Uçaner yaptığı paylaşımda bugün yapıaln ikinci testinin de negatif olduğunu yayınladığı tetkik raporuyla açıkladı.Uçaner'in paylaşımı şöyle:Teşekkür etmek istediğim o kadar isim var ki....Hastanede, telefoniyen,mesajlarla destek olan o kadar kişi var ki...teker teker teşekkürler