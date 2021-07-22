Başhekim Uçaner'den sevindirici haber

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner yakalandığı Covid-19 hastalığını atlattığını bugün sosyal medya hesabından aptığı paylaşımla duyurdu.
Dr. Uçaner yaptığı paylaşımda bugün yapıaln ikinci testinin de negatif olduğunu yayınladığı tetkik raporuyla açıkladı.
Uçaner'in paylaşımı şöyle:
Teşekkür etmek istediğim o kadar isim var ki....
Hastanede, telefoniyen,mesajlarla destek olan o kadar kişi var ki...teker teker teşekkürler
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