Barut: Ağrılar o kadar şiddetlendi ki, asla uyku uyuyamadım.

Ülkemizin başarılı gazeteci ve radyo programcılarından olan Pınar Barut bir süre önce yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle son günlerde yaşadıklarını az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.Oldukça zor günler yaşadığını aktaran Barut, sağlık çalışanlarının oldukça yoğun bir şekilde tüm hastalarla yetişmeye çalıştığına dikkat çekerek sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini dile getirdi.Pınar Barut'un yürekleri burkan paylaşımı:Bunları size hem bir arkadaşınız hem salgının başından bu yana sahada olan bir gazeteci olarak yazıyorum...Ne olur okuyun, okutturun ve artık herkesin olayın ciddiyetine varması için çabalayın;Ben sahada çalışan biri olarak 1.5 yıldır kendimi korumayı başarmıştım..Ailemi, sevdiklerimi aylarca görmedim..Ama yetmedi.Günün sonunda bu virüse yakalandım.Çift aşılıyım (Sinovac).Allerjik astım ve kalp ritim bozukluğum var.Virüs belirtileri önce grip ve halsizlik olarak başladı sonra müthiş baş, sırt ve diz ağrıları ile kendini gösterdi.Buna rağmen ilk 2 testim negatif çıktı.Belirtilerin 3. gününde 3. testim pozitif çıktı.Önce karantina oteline alındım.Malesef orada şikayetlerim artarak devam etti.Ağrılar o kadar şiddetlendi ki, asla uyku uyuyamadım.Halsizlikten tuvalete gitmek bile zorlaştı ve ayağa kalktığımda da başım dönmeye başladı.Nefesim hareketlerime yetmemeye başladı.Ambulansla Pandemi Hastanesi'ne getirildim.Burada daha yoğun bir tedavi başladı.Fotoğrafta gördüğünüz ilaçları her gün içmek ne demek biliyor musunuz?Mideniz kabul etmiyor bir saatten sonra.Ve bu ilaçlar sizi daha da zorluyor.Bunları bile ben yazamıyorum şu an.Telefonlarınıza cevap veremiyorum, mesajlarınızı okuyacak gücüm yok.Bütün bu anlattıklarım ise sadece 1 kişinin durumu.Sağlık çalışanları herkesin etrafında gece gündüz pervane..Onların haklarını ödeyecek hiç bir güç tanımıyorum.Buradan çıktığımda ilk işim, bu sistemsizligin ve rezil hükümet politikalarının içinde bir avuç sağlık çalışanının nasıl canhıraş mücadele ettiğini, neler yaptıklarını tek tek yazmak ve anlatmak olacak.Bunu düşünürken bile gözyaşlarına boğuluyorum.Söyleyeceğim o ki, maske takmaktan vazgeçmeyin..İlk fırsatta önünüze gelen ilk aşıyı olun.İnanın buhar ya da oksijen makinalarından çok daha kolaydır maske takmak.Mesafenizi korumak gelecekte sevdiklerinizle kucaklaşmanın tek anahtarıdır.Hijyeninizi sağlamak kendinize yapacağınız en büyük iyiliktir.Bu toplum daha fazlasını kaldıramayacak.İnanın.Sistemi bizzat içinde yaşadım, gördüm.Kimsenin ne hali ne gücü kalmadı.Sevdiklerimizden ömür boyu ayrı kalmamak, bu toplumun bir an önce bu illetten kurtulmasını sağlamak için başka çare yok.En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere...