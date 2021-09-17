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Baba-oğul entübe

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Baba-oğul entübe
Rum Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısına ilişkin verileri yeniden revize ettiği belirtildi. 
Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığının, ölü sayılarına ilişkin verileri kontrol ederken toplam ölü sayısının 15 Eylül tarihine kadar 535 değil 544 olduğunu tespit ettiğini yazdı.
Gazete  Rum Sağlık Bakanlığının bu nedenden dolayı dün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde listeye, geçmiş aylarda koronavirüsten hayatını kaybeden 9 kişiyi daha eklediğini belirtti. 
Gazete haberinde ayrıca, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan günlük bilgilendirme neticesinde koronavürüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini de anımsattı.
Alithia gazetesi bir başka haberinde 64 yaşındaki baba ile 33 yaşındaki oğlunun, birkaç saat içerisinde, koronavürüs tedavisi  gördükleri Lefkoşa Rum Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe edildiğini yazdı.
Baba ve oğulun hayatta kalma mücadelesi verdiğini yazan gazete annenin de aynı hastanede tedavi gördüğünü, tedavisini tamamlayarak taburcu olduğunu da belirtti. 
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