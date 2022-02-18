BA.2 varyantı ile ilgili korkutan araştırma

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, Omicron'un alt varyantı BA.2'nin ciddi hastalıkları tetikleyebileceğini ortaya çıkarırken, uzmanlar, BA.2'nin Alfa, Delta gibi önceki mutasyonlara oranla daha tehlikeli olabileceği konusunda uyardı

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, Omicron’un alt varyantı BA.2 virüsünün ciddi hastalıkları tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda, BA.2 varyantının, Delta da dahil olmak üzere, Covid-19’un eski varyantları kadar ciddi hastalıklara neden olabilecek özelliklere sahip olduğu belirlendi. Uzmanlar ayrıca, BA.2 varyantının tıpkı Omicron gibi aşı bağışıklığından da kaçabildiğini ortaya çıkardı. Bu noktada ise, üçüncü doz güçlendirici aşının önemi vurgulandı.

Ohio’daki Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu durumda BA.2, Omicron’dan daha kötü bir virüs olabilir. Yani daha hızlı bulaşabilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir” dedi.

YAPI OLARAK DİĞER VARYANTLARDAN FARKLI

BA.2’nin, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan orijinal corona virüsü ile karşılaştırıldığında oldukça mutasyona uğramış olduğu biliniyor. Aynı zamanda, orijinal Omicron türünden farklı olan düzinelerce gen değişikliğine sahip olması ile önceki Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantlara oranla farklı bir yapısı olduğu da belirtildi.

Çalışmayı yürüten Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacı Kei Sato, bu bulguların BA.2’nin bir Omicron türü olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve yakından izlenmesi gerektiğini kanıtladığını savundu. Sato, ABD merkezli haber kuruluşu CNN’e yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi BA.2’ye ‘gizli Omicron’ deniyor. Bunun nedeni, PCR testlerinde Omicron’un yaptığı gibi bir S-gen hedef hatası olarak görünmemesidir. Bu nedenle laboratuvarlar, bu varyantı bulmak için fazladan bir adım atmalıdır” dedi ve ekledi: “BA.2’yi özellikle tespit etmek için bir yöntem oluşturmak, birçok ülkenin yapması gereken ilk şey olacaktır”

74 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Daha önce yapılan araştırmalar da BA.2 varyantının Omicron’a oranla daha bulaşıcı olduğunu ortaya koymuştu. Şu ana kadar 74 ülkede tespit edilen varyantın, Omicron’a oranla yüzde 30 ila 50 oranında daha bulaşıcı olduğu belirlendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19’a yakalanan vatandaşların yaklaşık yüzde 4’ünün şu anda BA.2’nin neden olduğu enfeksiyonlara sahip olduğunu tahmin ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık epidemiyolojik raporuna göre, en az 10 ülkede BA.2 varyantı daha baskın hale geldi. Bu ülkelerin; Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler olduğu açıklandı.

DANİMARKA’DA ÖLÜMLER ARTIYOR

Ancak tüm bu verilere rağmen, Güney Afrika ve İngiltere gibi ülkelerde BA.2 varyantının görülme oranı artsa da hastaneye yatışların arttığı açıklandı. Ancak DSÖ’ye göre, BA.2’nin en yaygın görüldüğü ülke olan Danimarka’da hastaneye yatışlar ve ölümler artıyor.

Yeni çalışma, BA.2’nin hücrelerde kendisini Omicron’un orijinal versiyonu BA.1’den daha hızlı kopyalayabildiğini buldu. Ayrıca hücrelerin birbirine yapışmasını sağlamakta daha başarılı olduğu belirlendi. Bu, virüsün BA.1’den daha büyük hücre kümeleri oluşturmasına olanak tanırken daha fazla kopya üretebildiği için daha ‘endişe verici’ bir hale gelebiliyor…