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Avrupa Komisyonu Kıbrıs’a yarım milyondan fazla hızlı test kiti gönderecek

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Avrupa Komisyonu Kıbrıs’a yarım milyondan fazla hızlı test kiti gönderecek
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Avrupa Komisyonu, nüfusun daha fazla teste tabi tutulması amacıyla Kıbrıs’a yarım milyondan fazla hızlı test kiti gönderecek.
Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu temsilciliğinden yapılan basın açıklamasına göre, Temsilcilik Başkanı Ierotheos Papadopoulos, cuma sabahı Komisyon’un gönderdiği kitleri kullanan iki hızlı test birimini ziyaret etti.
Komiser Stella Kyriakides de, Avrupa Komisyonu’nun bu hızlı testleri Kıbrıs’a daha fazla test yapılabilmesine katkıda bulunmak için göndereceğini söyledi.
Kyriakides, hızlı test metodunun Covid-19’un yayılmasını önleme mücadelesinde önemli bir araç olduğunu, üye ülkelerin destek ve dayanışmasının olduğunu belirtti.
 
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